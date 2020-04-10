Ученые уже в течение многих лет следят за изменениями, происходящими с в Антарктике. Специалисты утверждают, что процесс таяния ледника Денман может стать причиной серьезной катастрофы. Ситуацию прокомментировал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Иванович Данилов-Данильян.

"Что касается этого конкретного ледника, то сложно сказать что-то конкретное. Если же говорить о ледниках в целом, то в связи с потеплением климата, ледники, находящиеся в Старом и Новом Свете, благополучно тают. Конечно, очень неприятно, потому что они являются источником питания горных рек, и этот источник может просто кончится, что приведет к очень серьезным неприятностям.

Вот в частности реки Амударья и Сырдарья текут с ледников Памира, это основной источник питания для них. Если ледники растают, то их источник питания будет уже связан исключительно с режимом осадков. Для всех горных рек и для рек, питающихся за счет горных ледников, конечно, будут очень серьезные последствия. Нужно будет принимать очень серьезные адаптационные меры долгосрочного характера в экономике, в сельском хозяйстве и вообще во всех отраслях, которые являются крупными потребителями воды.

Что касается конкретно Антарктиды, то да, от Антарктиды регулярно отламываются айсберги. Уже давно известен прогноз о том, что таяние ледников Антарктиды и Гренландии приведет к повышению уровня Мирового океана, а это влечет за собой колоссальные проблемы.

Что может произойти?

В первую очередь, могут исчезнуть два-три десятка островных государств. Во-вторых, могут быть большие неприятности у низко расположенных крупных городов, в том числе и у Санкт-Петербурга.

Под воздействием процессов глобального потепления с поверхности океана испаряется больше воды. Если увеличивается испарение, то эта вода в атмосфере не задерживается — она проливается в виде осадков твердых или жидких. Насколько увеличивается испарение, настолько же увеличиваются и осадки. Поэтому в Антарктиде количество осадков сейчас увеличивается, но поскольку там среднегодовая температура остается ниже нуля, то, соответственно, происходит прирост запаса снега, а снег превращается в лед по мере уплотнения. Этот процесс идет, и, действительно, количество воды в твердой фазе в Антарктиде сейчас растет. Но это будет происходить только до тех пор, пока среднегодовая температура не достигнет нуля. Как только это произойдет, Антарктида будет отдавать больше, чем получать, и начнется подъем уровня воды Мирового океана, хотя таяние ледников — это не единственная причина подъема уровня океана. Еще имеет важное значение тепловое расширение воды. Оно происходит постоянно при приросте температуры, и, конечно, этот процесс происходит и сейчас", — сообщил эксперт.