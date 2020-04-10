Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Чем грозит стремительное таяние ледников Антарктики?

Наука » Экология » Природа

Ученые уже в течение многих лет следят за изменениями, происходящими с в Антарктике. Специалисты утверждают, что процесс таяния ледника Денман может стать причиной серьезной катастрофы. Ситуацию прокомментировал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Иванович Данилов-Данильян.

"Что касается этого конкретного ледника, то сложно сказать что-то конкретное. Если же говорить о ледниках в целом, то в связи с потеплением климата, ледники, находящиеся в Старом и Новом Свете, благополучно тают. Конечно, очень неприятно, потому что они являются источником питания горных рек, и этот источник может просто кончится, что приведет к очень серьезным неприятностям.

Вот в частности реки Амударья и Сырдарья текут с ледников Памира, это основной источник питания для них. Если ледники растают, то их источник питания будет уже связан исключительно с режимом осадков. Для всех горных рек и для рек, питающихся за счет горных ледников, конечно, будут очень серьезные последствия. Нужно будет принимать очень серьезные адаптационные меры долгосрочного характера в экономике, в сельском хозяйстве и вообще во всех отраслях, которые являются крупными потребителями воды.

Что касается конкретно Антарктиды, то да, от Антарктиды регулярно отламываются айсберги. Уже давно известен прогноз о том, что таяние ледников Антарктиды и Гренландии приведет к повышению уровня Мирового океана, а это влечет за собой колоссальные проблемы.

Что может произойти?

В первую очередь, могут исчезнуть два-три десятка островных государств. Во-вторых, могут быть большие неприятности у низко расположенных крупных городов, в том числе и у Санкт-Петербурга.

Под воздействием процессов глобального потепления с поверхности океана испаряется больше воды. Если увеличивается испарение, то эта вода в атмосфере не задерживается — она проливается в виде осадков твердых или жидких. Насколько увеличивается испарение, настолько же увеличиваются и осадки. Поэтому в Антарктиде количество осадков сейчас увеличивается, но поскольку там среднегодовая температура остается ниже нуля, то, соответственно, происходит прирост запаса снега, а снег превращается в лед по мере уплотнения. Этот процесс идет, и, действительно, количество воды в твердой фазе в Антарктиде сейчас растет. Но это будет происходить только до тех пор, пока среднегодовая температура не достигнет нуля. Как только это произойдет, Антарктида будет отдавать больше, чем получать, и начнется подъем уровня воды Мирового океана, хотя таяние ледников — это не единственная причина подъема уровня океана. Еще имеет важное значение тепловое расширение воды. Оно происходит постоянно при приросте температуры, и, конечно, этот процесс происходит и сейчас", — сообщил эксперт.

 

Темы ледник антарктика таяние ледника глобальное потепление
Новости Все >
Почти 2000 белорусов заболели коронавирусом
Чем грозит стремительное таяние ледников Антарктики?
Диетологи составили рацион для россиян на самоизоляции
Ида Галич рассказала о похудении на 15 кг после родов
В Еврейской АО остановили незаконную вырубку леса
СБР полгода не платит зарплату тренеру сборной Хованцеву
Военврачи России оценили готовность больниц Белграда
Эксперт объяснил, почему в России не вводят режим ЧС
"Сочи" договорился с футболистами о снижении зарплаты
Владелец "Монако" передал 80 млн на борьбу с COVID-19 в Пермском крае
Последние материалы
Хазин: Россия предложит миру новую экономическую модель
Военврачи России оценили готовность больниц Белграда
Эксперт объяснил, почему в России не вводят режим ЧС
"Сочи" договорился с футболистами о снижении зарплаты
Владелец "Монако" передал 80 млн на борьбу с COVID-19 в Пермском крае
Лайфхак: как не растолстеть во время самоизоляции
Россия получит уникальные корабли. Но есть нюансы
Шизофрения не причина, а лишь спутник гениальности
Властям Китая передан подозреваемый в махинациях на миллиарды долларов
СБР назвал имя нового тренера сборной России по биатлону
Популярное
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Экономика и бизнес
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
США и Канада. Новости и аналитика
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Ближний Восток
В эпидемии Турция идет по пути Италии и уходит из Сирии
Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова Василий Амирджанов Психологическое выгорание может разрушить государство Василий Амирджанов
Комментарии
Россия получит уникальные корабли. Но есть нюансы
Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские
Хазин: Россия предложит миру новую экономическую модель
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Украинский боксёр Усик ответил на вопрос, чей Крым
Бывшая жена Гуфа рассказала о своем первом оргазме
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
NASA установит в кратере на Луне гигантский радиотелескоп
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Украинский боксёр Усик ответил на вопрос, чей Крым
Чем не угодило Госдепу США "Русское имперское движение"?
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Страны ЕС наконец договорились о финансовой взаимопомощи
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Проблемы борьбы с пандемией обсудили на закрытой встрече Совбеза ООН
Стоматологии и кинотеатры метят в список наиболее пострадавших отраслей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ