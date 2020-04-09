В Индии тысячи черепах строят гнезда на опустевших пляжах

Жители Индии стали свидетелями удивительного события: когда пляжи в штате Одиша опустели из-за пандемии коронавируса, на них выбрались тысячи морских черепах. Они начали делать гнезда, чтобы потом откладывать яйца.

Известно, что оливковые черепахи часто выбираются на берег, но сейчас их количество заметно увеличилось.

Обычно за процессом обустройства гнезд наблюдают туристы и местные жители, поэтому черепахи пугаются. Также здесь часто бывают браконьеры: они разоряют гнезда и продают яйца на местных рынках.

Так как из-за карантина многие люди сейчас находятся дома, зоозащитникам сейчас намного легче охранять черепах и их будущих детенышей. Специалисты подсчитали, что на пляжах штата черепахи отложили около 6 миллионов яиц. Отложив яйца, самки черепах возвращаются в море, гнездо они не навещают. Дальше о будущих детенышах заботится природа: песок, в который отложены яйца, играет роль инкубатора. Детеныши вылупляются примерно через два месяца.

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