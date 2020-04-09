Археологи выяснили, как в бронзовом веке украшали страусиные яйца

Археологи смогли приблизиться к раскрытию 5000-летней тайны, связанной с древней торговлей и производством украшений из яиц страуса.

Еще задолго до Фаберже украшенные страусиные яйца очень ценились представителями элиты цивилизаций Средиземноморья в бронзовом и железном веках.

Ученые раскрыли секреты происхождения страусиных яиц

Специалисты проанализировали химический состав страусиных яиц из коллекции Британского музея. В результате они выяснили, что процесс производства декоративных страусиных яиц был довольно сложным.

Ученые считают, что яйца, скорее всего, брали из гнезд диких птиц. Охотиться на яйца страусов было опасно, так как эти птицы могут быть опасными.

Специалистам удалось выяснить, что в древности мастера сначала долго высушивали яйца, а потом уже делали резьбу. Хранение такого яйца сопровождалось большими затратами, что придавало яйцу еще большую ценность.

В настоящее время ученые хотят выяснить, могли ли эти яйца дарить или их изготавливали только для продажи.

Ранее археологи нашли в Турции древние украшения из зубов человека.