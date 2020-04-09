Рассеянный склероз — это нейродегенеративное заболевание, которое повреждает нервы головного и спинного мозга, что приводит к проблемам с движением мышц, равновесием и зрением. Об исследованиях, в процессе которых ученые пытаются найти способ лечения данного заболевания, рассказал президент Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Ян Власов.

"Сейчас проводится очень много исследований по демиелинизирующим состояниям, в частности, по рассеянному склерозу. Специалисты пытаются найти вещество, которое бы создавало условия для восстановления нервных клеток для так называемой ремиелинизации.

Рассеянный склероз — это демиелинизирующее состояние, при котором возникает атрофия головного мозга, если объяснять простыми словами. Это саморазрушение головного мозга в молодом возрасте, причины этого процесса не выяснены. Можно только сказать, что они имеют некую генетическую подоплеку, иначе говоря, это аутоиммунное заболевание.

Такие ведущих компании мира, как "Рош", "Янсен", "Такеда", "Биоген" занимаются научными исследованиями в поисках вещества, которое затормозит процесс разрушения мозга, процесс демиелинизации, и создаст условия для ремиелинизации, то есть для возвращения мозга в нормальное состояние.

Во многих странах проводятся исследования, и они приближают нас к получению некой молекулы некоего вещества, в поисках которого находится научно-медицинское сообщество", — заключил эксперт.