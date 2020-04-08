Классическая музыка и сон помогают сдавать экзамены

Американские ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 50 студентов. Специалисты Бэйлорского университета помогли студентам повысить успеваемость.

Молодые люди слушали онлайн-лекцию по микроэкономике. Во время лекции им фоном включали отрывки из классических музыкальных произведений. После этого участники эксперимента провели ночь в лаборатории. Ученые анализировали активность их мозга с помощью ЭЭГ. Одним участникам эксперимента во время фазы сна играли отрывки из музыкальных произведений, которые они слышали во время лекции, а другим включали белый шум. В результате молодые люди из первой группы смогли запомнить больше информации, их результаты теста были выше.

Ученые пришли к выводу, что музыка эффективна для улучшения памяти во время сна. Стоит отметить, что музыка необязательно должна быть классическая, важно, чтобы она была знакомой и без слов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что классическая музыка лечит душу и тело.