В Индийском океане обнаружили 47-метровую сифонофору

В водах Индийского океана ученые в ходе экспедиции обнаружили 47-метровую сифонофору.

Экспедиция проводится на судне Falkor в районе рифа Нингалу, что у западных берегов Австралии. Ученым удалось заснять таинственное существо на видео.

Кто такие сифонофоры?

Сифонофоры — это представители отряда пелагических стрекающих класса гидроидных. Это свободноплавающие колониальные организмы. Их отличительная особенность — высокий полиморфизм зооидов. Иными словами, это удивительное существо.

"Скорее всего, это самая крупная из всех когда-либо зафиксированных на видео сифонофор. Диаметр ее внешнего кольца составляет примерно 15 метров, а длина кольца — около 47 метров. Такие сифонофоры ранее никогда не встречались", — сообщили биологи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые обнаружили в Тихом океане бактерию, которая не может жить без мышьяка.