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Источник Правда.Ру

Эдгард Запашный прокомментировал информацию о заражении тигра COVID-19

Наука

В зоопарке Нью-Йорка у четырехлетней самки малайского тигра нашли коронавирус SARS-CoV-2. О том, подвержены ли животные заражению коронавирусом, рассказал знаменитый российский дрессировщик Эдгард Запашный.

"Я только недавно общался по этому вопросу с главным врачом Московского зоопарка Валерием Альшинецким. Он сказал, что, во-первых, это еще не доказано на 100%. Во-вторых, за тигром ухаживал человек, зараженный коронавирусом. Тигр чувствует себя нормально.

Возможно, у тигра обыкновенная простуда.

Как выяснилось, что у тигра коронавирус?

Я пообщался с друзьями из Соединенных Штатов, которые мне как раз передают информацию по этому случаю в нью-йоркском зоопарке, и они сказали, что у тигра возникли какие-то проблемы с дыханием, то есть он стал как-то по-другому дышать, более тяжело. Вот и все. И тут же выявили коронавирус непосредственно у человека, который за ним ухаживал. Остальное дописали.

Что касается вопроса, могут ли вообще животные заразиться коронавирусом, то пишут, что 15% кошек в Ухане заражены им, но парадокс заключается в том, что сегодня китайцы полностью открыли Ухань. Если бы кошки были носителями, то наверно мы бы сейчас с вами видели (китайцы же не церемонятся по многим вопросам) массовое истребление животных. Этого не произошло, они открыли границы, поэтому, мне кажется, это все сейчас догадки прессы, потому что до сих пор нет никаких профессиональных мнений о том, что животные являются носителями или переносчиками", — заключил дрессировщик.

 

Темы тигр коронавирус дикие животные эдгард запашный
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