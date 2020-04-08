Биологи: вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв

Американские биологи открыли вирусы, которые способны размножаться внутри клеток водорослей и брать под свой контроль их обмен веществ. Об этом открытии рассказал Фрэнк Эйлуорд, доцент Политехнического университета штата Вирджиния.

"В последние годы было открыто большое количество гигантских вирусов (NCLDV), которые отличаются от других вирусов своими размерами, а по длине и сложности гена их можно сравнить с ДНК живых организмов", — сообщил ученый.

Он также отметил, что в геномах некоторых вирусов обнаружили полноценные цепочки генов, которые отвечают за расщепление глюкозы или другие важные составляющие процесса метаболизма живых организмов.

По мнению ученого, данное открытие говорит о том, что гигантские вирусы способны использовать организм своей жертвы не только для размножения, они способы управлять обменными процессами своих жертв.

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