Китайские специалисты совместно с американскими коллегами провели исследование на грызунах, в результате которых выяснили, что вещество под названием малол, представляющее собой кислоту из кожуры яблок, является потенциальным лекарством для лечения рассеянного склероза.
Тесты на мышах показали, что под воздействием малола восстанавливаются поврежденные оболочки нейронов, а иммунные клетки грызунов реже атакуют ткани головного мозга.
"В основе действия вещества положена его способность ускорять процесс формирования новых вспомогательных клеток нервной системы, которые поражаются при развитии аутоиммунного заболевания", — считают ученые.
Пока решили защитить только детей и подростков.