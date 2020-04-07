Яблочная кожура защитит от рассеянного склероза

Китайские специалисты совместно с американскими коллегами провели исследование на грызунах, в результате которых выяснили, что вещество под названием малол, представляющее собой кислоту из кожуры яблок, является потенциальным лекарством для лечения рассеянного склероза.

Тесты на мышах показали, что под воздействием малола восстанавливаются поврежденные оболочки нейронов, а иммунные клетки грызунов реже атакуют ткани головного мозга.