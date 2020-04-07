Во Флориде беспилотники доставляют образцы для тестов на COVID-19

Специалисты клиники Mayo Clinic, расположенной в штате Флорида (США)сообщили, что для доставки образцов тестов на COVID-19 использует беспилотные шаттлы. Они погружают контейнер с тестами в шаттл, а тот доставляет его в лабораторию клиники, где делают их анализ.

Благодаря данному подходу контакт с вирусом минимизируется. Кроме того, данный способ позволяет освободить время медикам для ухода за больными.

Mayo Clinic использует 4 шаттла на фиксированном маршруте.

Стоит отметить, что шаттлы движутся в беспилотном режиме, но за ними — в целях безопасности — следует кроссовер, управляемый человеком.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, сколько стоит тест на коронавирус на дому.