Теперь переслать "вирусное" сообщение в мессенджере WhatsApp можно будет только одному человеку за раз.
Такая информация появилась в официальном блоге разработчиков мессенджера. "Вирусным" считается сообщение, отправленное через цепочку пяти или более пользователей.
"Эти сообщения носят менее личный характер, чем обычные сообщения в WhatsApp. Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений. Теперь их можно переслать только в один чат за раз", — уведомили разработчики.
Пока решили защитить только детей и подростков.