WhatsApp ввёл ограничение на пересылку "вирусных" сообщений

Теперь переслать "вирусное" сообщение в мессенджере WhatsApp можно будет только одному человеку за раз.

Такая информация появилась в официальном блоге разработчиков мессенджера. "Вирусным" считается сообщение, отправленное через цепочку пяти или более пользователей.