Mail.ru Group представила новый мессенджер ICQ

Mail.ru Group представила обновленную версию мессенджера ICQ, который был разработан в Израиле еще в 1996 году.

Особенности ICQ New:

новый интерфейс;

визуальный стиль;

система искусственного интеллекта;

умеет превращать аудио в текст.

Одной из новых функций новой программы стала система быстрых ответов Smart Reply.

На основании контекста диалога, нейросеть будет предлагать пользователю готовые ответы - это могут быть короткие фразы или стикеры.

Также пользователи смогут создавать в мессенджере групповые чаты и заводить каналы. В групповых звонках смогут принимать участие до 30 человек.

В ICQ New предусмотрена платформа для создания ботов. Программисты смогут принять участие в развитии сервиса и добавлять полезные функции для других пользователей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Mail.Ru Group создаст собственный аналог YouTube.