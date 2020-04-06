Mail.ru Group представила обновленную версию мессенджера ICQ, который был разработан в Израиле еще в 1996 году.
Одной из новых функций новой программы стала система быстрых ответов Smart Reply.
На основании контекста диалога, нейросеть будет предлагать пользователю готовые ответы - это могут быть короткие фразы или стикеры.
Также пользователи смогут создавать в мессенджере групповые чаты и заводить каналы. В групповых звонках смогут принимать участие до 30 человек.
В ICQ New предусмотрена платформа для создания ботов. Программисты смогут принять участие в развитии сервиса и добавлять полезные функции для других пользователей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Mail.Ru Group создаст собственный аналог YouTube.
Пока решили защитить только детей и подростков.