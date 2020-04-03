Недавно стало известно, что ученым удалось увидеть неопознанный летающий объект на поверхности Луны. Он появился в небе ярким светом 29 марта 2020 года. Феномен якобы был зафиксирован с помощью установленного на поверхности Луны телескопа. Данное явление прокомментировал старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ им. М. В. Ломоносова Марат Керимович Абубекеров.

"Во-первых, на Луне пока нет оптических телескопов. Я не слышал, чтобы на Луне была какая-то инфраструктура, то есть телескоп на Луне — это уже нонсенс.

Что касается информации о том, что специалисты, которые занимаются исследованием выбросов газов и образованием ударных кратеров, считают, что они могут повторяться на конкретном промежутке времени развития Земли, тут тут нужно сказать, что у Луны ядра нет, все потухло, весь газ уже утек из Луны уже давно.

У Луны остывшее ядро, это остывший камень. Внутри Луны нет тепловых процессов, у Луны нет горячего ядра, поэтому там нет никакой вулканической деятельности. Это абсурд", — заключил эксперт.