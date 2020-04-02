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Источник Правда.Ру

Можно ли измерить размеры Вселенной? - комментарий эксперта

Наука

Астрономы выяснили, что диаметр Галактики составляет 1,9 млн световых лет (плюс-минус 400 тысяч световых лет). Известно, что Вселенная состоит из множества галактик (около двух триллионов). Так как можно вычислить размеры Галактик, то возникает вопрос о возможной ограниченности Вселенной, ее размерах, а также о том, что же находится за ее пределами.

Об актуальных вопросах изучения Вселенной рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Это, конечно, тайна, покрытая мраком. Это вопрос, вокруг которого постоянно идут споры, потому что непонятны размеры Вселенной, непонятно то, что является некими фундаментальными характеристиками Вселенной. Что касается скорости расширения, здесь последние оценки заметно расходятся. Здесь такие расхождения, что их нельзя объяснить просто ошибками измерения. Это уже ошибки такого фундаментального плана, который предполагает некое представление о том, как же устроена эта Вселенная.

Некоторые астрофизики верят большей из этих цифр, другие — меньшей. Кто из них прав — это сейчас главная задача в астрофизике. Это может изменить вообще наше представление о том, как устроен мир, как устроена Вселенная.

Мы сейчас опять находимся в том состоянии, когда нет единства мнений. Вроде бы все померили, измерениям можно доверять, а результаты разные.

Как это объяснить?

Чтобы объяснить это, некоторые радикалы предлагают вообще отказаться от идеи темной материи. Поскольку есть расхождения, приходится уже обсуждать такие фундаментальные принципы.

Те измерения, которые сейчас проводят, типа измерения астрономического аппарата "Гайя" (он был придуман для создания сверхточной карты неба), позволяют нам сейчас видеть те результаты, о которых вы говорите, и оценить их влияние на наши фундаментальные представления о Вселенной, ее размерах и о том, как она эволюционирует, то есть расширяется, и как происходит процесс расширения — быстрее или медленнее.

И это сильно влияет на наше представление о том, что же было раньше со Вселенной и что будет в будущем", — заключил эксперт.

Темы астрономы вселенная
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