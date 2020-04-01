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Источник Правда.Ру

В Австралии обнаружили предка всех живых существ - комментарий эксперта

Наука

Ученые обнаружили в Австралии окаменевшие останки существа, которое может быть предком всех современных обитателей Земли. Возраст данной находки составляет 555 млн лет. Данное открытие прокомментировал заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета Александр Марков.

"Самая главная ошибка в том, что они назвали найденное существо предком всех живых существ. Это безграмотно. Живые существа появились гораздо раньше, чем 555 миллионов лет. Это животное точно не может никак являться предком всех живых существ, включая растения.

Это эдиакарский период, когда впервые на Земле появилась богатая фауна морских крупных многоклеточных животных, относительно крупных, их стало много.

Там возникла очень специфическая эдиакарская биота. Большая часть этих эдиакарских ископаемых организмов очень странная, они похожи на современных животных, и большая их часть, по-видимому, не имела мускулатуры, не умела активно передвигаться.

Может быть, некоторые из них были способны медленно плавать при помощи ресничного эпителия, по типу как инфузория. Но активного ползания с помощью мышц у большинства не было. Известно всего несколько видов эдиакарских животных, про которых можно уверенно говорить, что они умели активно ползать, оставляя следы при этом на дне моря.

Какие животные обитали на Земле в эдиакарский период?

Прежде всего, это кимберелла - давно известная тварь, отдаленно напоминающая слизня. В прошлом году была описана еще иллиния.

Сегментирован очень странный червяк, это третий вид ползающих животных из эдиакарского периода.

Только эти три формы из всего разнообразия эдиакарских животных можно уверенно отнести к группе животных под названием билатерии — диаметрально симметричное животное, у которого есть передний и задний конец, брюшная и спинная сторона.

Это не предок всех живых существ, предполагается, что эта форма близка к самым первым предковым билатериям.

Нет никаких оснований говорить, что именно она и была вот этим предком. Это именно близкая к предку форма, то есть довольно близкий родственник самых первых билатерий. Билатерии — это очень большая группа животных, к которым относимся и мы, хордовые", — заключил эксперт.

 

Темы животные эволюция биология микроорганизмы
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