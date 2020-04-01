В России разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что вода, обработанная холодной плазмой, может уничтожать бактерии, грибки и вирусы, в том числе и коронавирус SARS-CoV-2.

Ученые создали установку, с помощью которой обычную воду можно преобразовать так, чтобы она могла уничтожать бактерии и вирусы. Полученная в результате жидкость нарушает их жизнедеятельность.

В чём заключается данная технология?

В основе технологии лежит производство холодной плазмы, которая представляет собой частично ионизированный газ. Он поступает в воду, после этого атомы теряют часть электронов, что приводит к тому, что они не могут образовать молекулу H 2 O. В результате появляются различные формы кислорода и водорода, которые повреждают клетки патогенов.

Полученной жидкостью можно обрабатывать индивидуальные средства защиты, различные поверхности, а также использовать для обеззараживания воздуха.

Данное средство безопасно для здоровья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что три вакцины от коронавируса разрабатывают в России при участии ученых.