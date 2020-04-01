Ученые из Сколково обнаружили, что вода, обработанная холодной плазмой, может уничтожать бактерии, грибки и вирусы, в том числе и коронавирус SARS-CoV-2.
Ученые создали установку, с помощью которой обычную воду можно преобразовать так, чтобы она могла уничтожать бактерии и вирусы. Полученная в результате жидкость нарушает их жизнедеятельность.
В основе технологии лежит производство холодной плазмы, которая представляет собой частично ионизированный газ. Он поступает в воду, после этого атомы теряют часть электронов, что приводит к тому, что они не могут образовать молекулу H2O. В результате появляются различные формы кислорода и водорода, которые повреждают клетки патогенов.
Полученной жидкостью можно обрабатывать индивидуальные средства защиты, различные поверхности, а также использовать для обеззараживания воздуха.
Данное средство безопасно для здоровья.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что три вакцины от коронавируса разрабатывают в России при участии ученых.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.