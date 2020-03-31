Операторы сотовой связи должны ограничивать трафик зарубежных интернет-сервисов в случае большой нагрузки.
Такое предложение в Федеральную антимонопольную службу направил депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин.
"В случае перегрузки необходимо снижать качество доступа к Facebook, Twitter и Telegram и других сервисов, которые не исполняют требования российского законодательства", — считает Горелкин.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.