В Великобритании стартовал проект, в ходе реализации которого ученые хотят использовать феноменальное обоняние собак для борьбы с коронавирусом.
Идею исследования предложили сотрудники благотворительной организации Medical Detection Dogs.
"Мы уверены в том, что собак можно научить определять зараженных коронавирусом по запаху. Но для этого нужен безопасный способ получения образцов запаха. Образцы будут использовать в процессе обучения животных, чьи уникальные способности уже были подтверждены в подобных делах", — сообщили эксперты.
Основная цель проекта — обучить собак находить людей, у которых коронавирус протекает без симптомов.
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