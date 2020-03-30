В Великобритании собак научат "вынюхивать" инфицированных COVID-19

В Великобритании стартовал проект, в ходе реализации которого ученые хотят использовать феноменальное обоняние собак для борьбы с коронавирусом.

Идею исследования предложили сотрудники благотворительной организации Medical Detection Dogs.

"Мы уверены в том, что собак можно научить определять зараженных коронавирусом по запаху. Но для этого нужен безопасный способ получения образцов запаха. Образцы будут использовать в процессе обучения животных, чьи уникальные способности уже были подтверждены в подобных делах", — сообщили эксперты.

Основная цель проекта — обучить собак находить людей, у которых коронавирус протекает без симптомов.