Американские специалисты пришли к выводу, что планета Меркурий не всегда была горячей, и раньше на ней были комфортные условия для развития жизни.

Данные выводы прокомментировал доктор физико-математических наук Института астрономии РАН Олег Юрьевич Малков.

"Сегодня на Меркурии, конечно, ничего нет, там слишком неблагоприятные условия. Когда мы говорим о жизни во Вселенной вообще и в нашей Солнечной системе, в частности, мы используем такой несколько порочный подход.

Под словом "жизнь" мы понимаем не явно нашу жизнь, то есть жизнь, похожую на земную. Мы не знаем, существуют ли другие формы жизни, так как у нас перед глазами только один единственный пример во всей Вселенной — это мы сами. Поэтому с точки зрения этого подхода Меркурий — абсолютно непригодная планета сегодня.

Существовала ли раньше жизнь на Меркурии?

Что касается того, что там возможно была жизнь, то самая большая проблема на Меркурии — это высокая температура. Кроме того, к проблемам этой планеты относятся: маленькие размеры, отсутствие атмосферы, гидросферы и воды.

В общем, Меркурий представляет собой кусок камня.

Я с большим скепсисом к отношусь к тому, что на Меркурии когда-то могла быть жизнь. Я пытаюсь представить прошлую историю нашей Солнечной системы. У меня такое впечатление, что не было минут в этой истории, когда бы на Меркурии когда-то могла быть жизнь. Скорее всего, нет.

В утешение могу сказать, что у нас в Солнечной системе есть более перспективные в этом плане места, и о них тоже ученые сейчас рассуждают. Я считаю, что это, конечно, в данном случае специалисты выдают желаемое за действительное", — заключил эксперт.