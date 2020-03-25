Китайские специалисты обнаружили упоминание об эпидемиях 3000-летней давности. О том, как справлялись с эпидемиями в древности, рассказал директор Института Дальнего Востока РАН, китаист Алексей Маслов.

"Во-первых, стоит отметить, что в Китае одна из самых древних письменных традиций, поэтому в текстах можно обнаружить все, что угодно.

Тексты тогда цзфгувэнь — это не название отдельного текста, это тексты, написанные на древнем языке, точнее, это обычные тексты, которые писались либо на панцирях черепах, либо на бамбуковых дощечках, либо в более поздний период на шелковых пластинках.

В основном это были тексты сакрального характера, иногда встречаются хозяйственные тексты. Но, так или иначе, конечно, их надо очень тщательно трактовать, поскольку они писались не для широкого чтения.

Известны ли случаи возникновения эпидемии в истории Китая?

То, что касается древних эпидемий, то точно известно, что в Китае была эпидемия в XIV веке. Тогда эта эпидемия накрыла всю Европу, это была эпидемия чумы. Она описана в китайских текстах. Тогда погибло как минимум более 10 миллионов человек.

Эпидемия нанесла удар по европейской экономике и, конечно, по европейской культуре. Точно так же и чума XIX века, она тоже началась в Китае и пошла в Европу. И ее последние волны накатывали на разные страны еще в 30-х годах. В России она была в 20-е годах XX века. Поэтому из Китая много происходило таких вещей.

Когда мы сегодня читаем китайские тексты, например, мы можем встретить упоминание о массовых заболеваниях в период Хань, то есть в период, III века до нашей эры — III века нашей эры. Это уже не тексты, написанные цзфгувэнь, но самое главное мы видим, что в Китае были масштабные заболевания.

Как справлялись с эпидемиями раньше?

В основном их лечили магическими способами. Но магические способы имели под собой и рациональную основу. Например, различные "магические" травы в реальности обладали и иммуноукрепляющими свойствами. Например, это были грибы Линчжи, это были корни кордицепса, которые и сегодня очень активно используются, это были различные горные сборы трав. Все это перемешивалось в кашицу, из которой делалась таблетка в виде травяного шарика, который было необходимо принимать. Считалось, что это либо успокаивает, либо изгоняет дух. Но в реальности, конечно, это было сильное укрепляющее действо.

Изоляция больных друг от друга была тоже известна давным-давно, очень успешно применялись. Поэтому здесь как раз мы видим вполне рациональные основы того, что происходит. И самое главное, почему в Китае эти методы были довольно эффективными, потому что в Китае еще в древности были целые школы врачей.

Первые трактаты, которые можно называть медицинскими, относятся к VII — VI векам до нашей эры. И там описывается лечение, в том числе, как бы мы сегодня сказали, и контагиозных заболеваний. Трактаты, где уже описываются подробно методы лечения вместе с соблюдением определенной гигиены поведения — это уже мы видим во II веке до нашей эры. Поэтому, в принципе, Китай обладает, конечно, самой древней фиксированной традицией лечения", — заключил эксперт.