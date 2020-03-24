Вода покидает атмосферу Марса быстрее, чем считалось ранее

Раньше на Марсе были благоприятные условия для развития жизни. На Красной планете была плотная атмосфера и жидкая вода. Однако, за 3,5 млн лет назад все изменилось, когда Марс лишился большей части своей воздушной оболочки.

В нашей время на Марсе очень разреженная атмосфера, из-за чего здесь не сохраняется жидкая вода.

Ученые провели исследование с помощью космического аппарата Trace Gas Orbiter и выяснили, что молекулы воды, которые все еще присутствуют в атмосфере Красной планеты, достигают верхних границ воздушной оболочки планеты. Там они распадаются на атомы водорода и кислорода, после чего водород и кислород покидают тонкую атмосферу планеты и попадают в космос.

В верхних слоях атмосферы Марса накапливается больше водяного пара, чем считалось ранее. Следовательно, Марс стал терять больше воды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе раньше было много воды.