Раньше на Марсе были благоприятные условия для развития жизни. На Красной планете была плотная атмосфера и жидкая вода. Однако, за 3,5 млн лет назад все изменилось, когда Марс лишился большей части своей воздушной оболочки.
В нашей время на Марсе очень разреженная атмосфера, из-за чего здесь не сохраняется жидкая вода.
Ученые провели исследование с помощью космического аппарата Trace Gas Orbiter и выяснили, что молекулы воды, которые все еще присутствуют в атмосфере Красной планеты, достигают верхних границ воздушной оболочки планеты. Там они распадаются на атомы водорода и кислорода, после чего водород и кислород покидают тонкую атмосферу планеты и попадают в космос.
В верхних слоях атмосферы Марса накапливается больше водяного пара, чем считалось ранее. Следовательно, Марс стал терять больше воды.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Марсе раньше было много воды.
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