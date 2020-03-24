Астрономы выяснили размеры Млечного пути

Астрономы выяснили, что галактика Млечный Путь, частью которой является Солнечная система, намного крупнее, чем считалось ранее.

"Самая яркая часть Млечного Пути — это спиральный диск, в котором, в частности, расположено Солнце. Диаметр диска составляет около 120 тысяч световых лет. Также у нашей галактики есть и темная часть, которая в 15 раз шире", — сообщили ученые.

Для того, чтобы получить сведения о местонахождении края Млечного Пути, астрономы использовали соседние галактики. В результате они выяснили, что диаметр Галактики составляет 1,9 млн световых лет (плюс-минус 400 тысяч световых лет).