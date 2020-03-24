В Японии создали биоразлагаемый пластик на основе растений

Известно, что в наше время существуют разные виды биоразлагаемого пластика, но большинство из них имеют ряд недостатков: они очень дороги в производстве, их свойства хуже, чем свойства обычного пластика, кроме того эти биоразлагаемые полимеры все равно являются опасными для экологии.

В Японии специалисты разработали новый материал такого типа на основе растительного сырья, в его основе лежат крахмал и целлюлозные нановолокна.

Из этого материала можно изготавливать прочные пакеты, которые не будут разлагаться при длительном погружении в морскую воду.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что восемь килограммов пластиковых пакетов стали смертельными для кита.