Российский вирусолог рассказал о происхождении коронавируса

Когда стало известно, что вспышка коронавируса, охватившая город Ухань в Китае, распространилась по всему миру, сторонники теорий заговоров стали утверждать, что новый вирус был создан искусственно. Но американские специалисты провели исследование генома SARS-Cov-2 и выяснили, что коронавирус появился в результате естественной эволюции.

О том, каково происхождение нового вируса, рассказал российский учёный-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, Феликс Иванович Ершов.

"В Китае у больных коронавирусом выделили 300 вариантов геномов и заявили, что изучили этот состав геномом. Что касается синтетического вируса, это тема всегда обсуждается, когда возникают такие пандемии. С моей точки зрения, это фейк, потому что надо знать, что такое бактериологическое оружие.

Коронавирус не является бакоружием

Бактериологическое оружие — это оружие, которое способно погубить вообще все человечество за сравнительно небольшие сроки. Так что коронавирус вообще не может рассматриваться как бакоружие. На фоне общей смертности, которая хорошо известна из статистики, это капля в море — то, что за это время коронавирус убил около трех тысяч человек во всем мире. За это время — за 2-3 месяца — в мире погибло более трех миллионов человек. Вот если эти цифры сопоставить, то будет ясно, что коронавирус рассматривать как бакоружие просто нелепо.

Каково происхождение этого вируса?