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Палеонтологи обнаружили в Австралии предка всех живых существ

Наука

В Австралии обнаружены окаменевшие останки существа, которое может быть предком всех современных обитателей Земли. Возраст данной находки составляет 555 млн лет.

Ученые назвали найденный вид Ikaria wariootia. Внешне существо напоминает червя. Длина его тела составляет около 7 см. У него симметричная форма тела, есть зачаток кишечника. 

Палеонтологи считают, что сегодня почти все формы жизни основаны на этом шаблоне. Важным шагом в эволюции представителей животного мира стала именно двусторонняя симметрия, так как существа смогли двигаться.

Ранее ученые обнаружили черепа доисторического Денисовского человека.

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