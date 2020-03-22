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Источник Правда.Ру

Российский интернет выдержит возросшую нагрузку из-за карантина

Наука » Технологии » Интернет

Власти Евросоюза призвали крупные стриминговые компании прекратить публиковать видео в высоком разрешении, чтобы снизить нагрузку на интернет-инфраструктуру Европы. В России наблюдается аналогичная ситуация. Жители вынуждены оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса, однако IT-специалисты молчат о возросшей нагрузке.

"По статистике, на прошлой неделе трафик действительно поднялся в несколько раз. Все информационные системы в принципе не готовы к такому объему передаваемой информации, поэтому компании в срочном порядке увеличивают серверный парк, пропускную способность каналов, то есть добавляют оборудование", - сообщил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев "Московскому комсомольцу".

россия пандемия карантин нагрузка интернет евросоюз коронавирус дмитрий мариничев
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