Власти Евросоюза призвали крупные стриминговые компании прекратить публиковать видео в высоком разрешении, чтобы снизить нагрузку на интернет-инфраструктуру Европы. В России наблюдается аналогичная ситуация. Жители вынуждены оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса, однако IT-специалисты молчат о возросшей нагрузке.

"По статистике, на прошлой неделе трафик действительно поднялся в несколько раз. Все информационные системы в принципе не готовы к такому объему передаваемой информации, поэтому компании в срочном порядке увеличивают серверный парк, пропускную способность каналов, то есть добавляют оборудование", - сообщил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев "Московскому комсомольцу".