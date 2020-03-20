Коронавирус вмешался в работу космического агентства NASA. Руководство компании приняло решение приостановить работу над ракетой-носителем SLS и кораблем Orion.
"Для руководства космического агентства здоровье работников является главным приоритетом в условиях эпидемии коронавируса", — заявил директор NASA.
Поэтому с 20 марта в сборочном центре и Космическом центре ввели 4-й уровень мер безопасности, который предусматривает закрытие объектов и перевод специалистов на удаленную работу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в "Роскосмосе" рассказали о подготовке к полету на Марс.
Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.