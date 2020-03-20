NASA останавливает сборку ракет для полета на Луну из-за коронавируса

Коронавирус вмешался в работу космического агентства NASA. Руководство компании приняло решение приостановить работу над ракетой-носителем SLS и кораблем Orion.

"Для руководства космического агентства здоровье работников является главным приоритетом в условиях эпидемии коронавируса", — заявил директор NASA.

Поэтому с 20 марта в сборочном центре и Космическом центре ввели 4-й уровень мер безопасности, который предусматривает закрытие объектов и перевод специалистов на удаленную работу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в "Роскосмосе" рассказали о подготовке к полету на Марс.