YouTube снизит качество видео для европейских пользователей

Компания Alphabet Inc. уведомила видеохостинг YouTube, что уменьшит качество видео в странах ЕС, чтобы Интернет не упал из-за того, что жители многих европейских стран перешли на удаленную работу в связи в связи с угрозой распространения коронавируса.

Компания была вынуждена была пойти на данные меры, так как видео составляют большую часть трафика.

Ранее такое же решение было принято стриминговой компанией Netflix. Она также прекратила показывать видеоролики в высоком разрешении.