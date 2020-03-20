Вампировые летучие мыши способны дружить

Американские ученые проследили за развитием социальных отношений между вампировыми летучими мышами, которые питаются кровью крупных животных. Обычно их жертвами становится домашний скот.

Стоит отметить, что из-за питания кровью летучим мышам приходится тратить много энергии на полет, они часто сталкиваются с угрозой голода. Если летучая мышь на найдет добычу в течение нескольких ночей, то она умрет от голода.

Летучим мышам помогают дружеские связи

Для того, чтобы защититься от голода, летучие мыши используют живут в колониях. Их образуют особи, установившие дружеские связи. Они делятся друг с другом добытой кровью, отрыгивая ее изо рта в рот.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи выявили сходство в микрофлоре летучих мышей и птиц.