Американские ученые проследили за развитием социальных отношений между вампировыми летучими мышами, которые питаются кровью крупных животных. Обычно их жертвами становится домашний скот.
Стоит отметить, что из-за питания кровью летучим мышам приходится тратить много энергии на полет, они часто сталкиваются с угрозой голода. Если летучая мышь на найдет добычу в течение нескольких ночей, то она умрет от голода.
Для того, чтобы защититься от голода, летучие мыши используют живут в колониях. Их образуют особи, установившие дружеские связи. Они делятся друг с другом добытой кровью, отрыгивая ее изо рта в рот.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи выявили сходство в микрофлоре летучих мышей и птиц.
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