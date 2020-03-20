В ОАЭ выяснили, сколько времени коронавирус может жить в морозилке

Доктор Мохамад Мооти из ОАЭ опроверг информацию о том, что новый коронавирус быстро погибает при экстремально низких температурах.

"Проведены исследования, в результате которых удалось выяснить, что коронавирус при температуре около минус 20 градусов Цельсия может сохранять жизнеспособность до 2 лет", — заявил ученый.

Он также добавил, что в обычной холодильной камере коронавирус способен прожить до 3 суток.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время пока нет доказательств того, что коронавирусом можно заразиться через пищу.