Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

В ОАЭ выяснили, сколько времени коронавирус может жить в морозилке

Наука

Доктор Мохамад Мооти из ОАЭ опроверг информацию о том, что новый коронавирус быстро погибает при экстремально низких температурах.

"Проведены исследования, в результате которых удалось выяснить, что коронавирус при температуре около минус 20 градусов Цельсия может сохранять жизнеспособность до 2 лет", — заявил ученый.

Он также добавил, что в обычной холодильной камере коронавирус способен прожить до 3 суток.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время пока нет доказательств того, что коронавирусом можно заразиться через пищу.

коронавирус
Последние материалы
Токаев попросил Путина оказать содействие по эвакуации казахстанцев
Что может помешать политической карьере Романа Путина
Туроператоры аннулируют туры и готовятся выплачивать компенсации
Эксперты рассказали о полезных свойствах молочной ванны
В ОАЭ выяснили, сколько времени коронавирус может жить в морозилке
ЦБ оставил ключевую ставку без изменений
Еще семь человек в России заболели коронавирусом
В МГИМО уверены, что молодая элита России выиграет санкционную войну
47 пайщиков ЖК "Бест Вей" стали собственниками квартир
Немецкий вирусолог заявил, что футбол вернётся только в 2021 году
Популярное
Новости медицины
Health: мастурбация может защитить от коронавируса

Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.

Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Чешские СМИ недовольны поведением России в ситуации с коронавирусом
Хоккей. Последние новости
Чешские СМИ недовольны поведением России в ситуации с коронавирусом
Мир. Новости мира
Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась
Кремль
Почему Путин издевается над россиянами?
Василий Амирджанов Пандемия: человечность и минута славы коронамародеров Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему Путин издевается над россиянами? Любовь Степушова Наталия Красовская Сколько вешать в граммах: рецепт цветной революции Наталия Красовская
Комментарии
Почему Путин издевается над россиянами?
Что может помешать политической карьере Романа Путина
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
СМИ: в Польше коронавирус начал "косить" солдат НАТО
Почему Путин издевается над россиянами?
Голосуй - не голосуй, юридически это ничего не значит
"Марш на Крым": есть ли у России повод для тревоги
Заграница вдруг поможет? Европу просят защитить Конституцию РФ
Почему Путин издевается над россиянами?
Валиева рассказала о пятерных и шестерных прыжках в фигурном катании
В тульском "Арсенале" зафиксировали курс рубля
"Марш на Крым": есть ли у России повод для тревоги
"Марш на Крым": есть ли у России повод для тревоги
"Сейчас самое время присоединить Калининград", - считают поляки
Сатановский: в ситуации с нефтью России надо "посмотреть, что будет"
Референдум? Как бы Польша не присоединилась к Калининградской области
Заграница вдруг поможет? Европу просят защитить Конституцию РФ
Corriere della Sera: В Италии пациенты умирают одни, их пакуют в пленку
"Марш на Крым": есть ли у России повод для тревоги
"Сейчас самое время присоединить Калининград", - считают поляки
Corriere della Sera: В Италии пациенты умирают одни, их пакуют в пленку
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ