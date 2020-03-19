Генетики подтвердили естественные причины пандемии коронавируса

Когда стало известно, что вспышка коронавируса, охватившая город Ухань в Китае, распространилась по всему миру, сторонники теорий заговоров стали утверждать, что новый вирус был создан искусственно.

Ученые провели исследование генома SARS-Cov-2 и выяснили, что коронавирус появился в результате естественной эволюции.

"Если бы SARS-Cov-2 был создан некими "биотеррористами", вирусные частицы были бы основаны на одном из известных патогенов с высокой вирулентностью. Но вирус SARS-Cov-2 в целом похож на патогены, которые широко распространены среди летучих мышей и пресмыкающихся, а не среди людей", — утверждают эксперты Научно-исследовательского института Скриппса в Калифорнии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что число зараженных коронавирусом превысило 205 тысяч человек.