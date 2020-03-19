Российские ученые показали коронавирус под микроскопом

Роспотребнадзор опубликовал видео и фотографии коронавируса, геном которого, как сообщалось ранее, полностью расшифровали российские ученые, специалисты из НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева.

"Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса", — считает профессор Дмитрий Лиознов, и. о. директора института.

По последним данным ВОЗ, в мире заразились 222642 человека, более 9115 заболевших скончались.

В России подтвердили 199 случаев заражения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.