"Роскосмос" показал уникальную сверхтяжёлую лунную ракету

"Роскосмос" начал производство первых модулей перспективной российской сверхтяжёлой лунной ракеты-носителя "Енисей".

отсек ракеты "Енисей"

Об этом в своем Twitter написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Твит он проиллюстрировал фотографиями конструкций ракеты и видеороликом, в котором есть кадры внутреннего пространства приборного отсека.

Как рассказали в "Роскосмосе", эскизный проект ракеты-носителя, за основу которого взяты блоки "Союза-5", был создан и одобрен в конце 2019 года.

Возможности "Енисея"

грузоподъемность 88 тонн,

обеспечение вывода на полярную окололунную орбиту пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн,

обеспечение организации пилотируемых полётов к Луне.

А еще сверхтяжёлая ракета-носитель сможет выводить на орбиту спутника Земли пилотируемые и грузовые транспортные корабли, посадочно-взлетные корабли и модули окололунных орбитальных станций.

"Мы делаем новую ракету для завоевания рынка", — отметил Рогозин.

По его словам, лётно-конструкторские испытания планируется начать в 2028 году.