"Роскосмос" начал производство первых модулей перспективной российской сверхтяжёлой лунной ракеты-носителя "Енисей".
Об этом в своем Twitter написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Твит он проиллюстрировал фотографиями конструкций ракеты и видеороликом, в котором есть кадры внутреннего пространства приборного отсека.
Как рассказали в "Роскосмосе", эскизный проект ракеты-носителя, за основу которого взяты блоки "Союза-5", был создан и одобрен в конце 2019 года.
Возможности "Енисея"
- грузоподъемность 88 тонн,
- обеспечение вывода на полярную окололунную орбиту пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн,
- обеспечение организации пилотируемых полётов к Луне.
А еще сверхтяжёлая ракета-носитель сможет выводить на орбиту спутника Земли пилотируемые и грузовые транспортные корабли, посадочно-взлетные корабли и модули окололунных орбитальных станций.
"Мы делаем новую ракету для завоевания рынка", — отметил Рогозин.
По его словам, лётно-конструкторские испытания планируется начать в 2028 году.
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