Сбербанк тестирует новую технологию приема оплаты

В России тестируют технологии использования смартфона в качестве терминала для оплаты покупок. Услуга создана специально для малого бизнеса.

Приложение называется Tap on Phone. Благодаря данному приложению смартфон можно будет использовать в терминал для приема безналичной оплаты.

Приложение уже привлекло внимание владельцев фастфудов, розничных и цветочных магазинов и таксопарков.

Кроме того, в Сбербанке сообщили, что пока с помощью Tap on Phone можно оплатить покупку до 1000 рублей. Если сумма покупки больше, можно воспользоваться другими pay-сервисами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца.