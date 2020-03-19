В Индонезии найдены каменные артефакты возрастом 26 тысяч лет

Археологи обнаружили в одной из пещер индонезийского острова Сулавеси два каменных артефакта с гравюрами. На камнях, возраст которых составляет 26 тысяч лет, изображены солнце и буйвол.

Остров Сулавеси давно славится своими древнейшими находками. Возраст некоторых рисунков, найденных на острове, около 44 тысяч лет.

"На одном из камней можно увидеть изображение аноа — карликового буйвола, а на другом — символическое изображение солнца с лучами. Скорее всего, эти артефакты служили амулетами или использовались для проведения каких-то религиозных ритуалов.

По словам археологов, данные находки уникальны, так как ранее ученые не находили таких маленьких и древних предметов искусства в Азии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индонезии нашли наскальные рисунки, сделанные 44 тыс. лет назад.