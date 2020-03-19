Найдена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток

На границе Бельгии и Нидерландов, в карьере Ромонтбос, ученые обнаружили древнейшие окаменелости предков современных кур и уток. Найденную окаменелость специалисты назвали "Чудо-цыпленок", так как оно выглядит как смесь курицы и утки. Найденной окаменелости почти 67 миллионов лет, то есть птицы жили вместе с динозаврами на протяжении миллиона лет, прежде чем те вымерли.

Древние останки включают в себя череп и фрагменты ног. У птицы выявлено много общих черт с современными птицами, которых можно увидеть сегодня на фермах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Рязанской области нашли зубы древних акул.