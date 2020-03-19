Вчера, 18 марта, исполнилось 55 лет подвигу советского космонавта Алексея Леонова, который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.
В честь знаменательной даты ТАСС выпустил 3D-проект, наглядно демонстрирующий, как это было.
По словам Натальи Артюхиной, директора музея космонавтики, проект, который создан командой ТАСС при содействии московского Музея космонавтики, НПО "Звезда", РКК "Энергия" и телестудии Роскосмоса,
"дает возможность почувствовать себя на месте пионера космоса Алексея Архиповича Леонова".
Посмотреть проект "Леонов, твой выход" можно здесь.
Читайте также:
Человек шагнул в бездну: 55 лет исполнилось подвигу Алексея Леонова
Сегодня украинские военные попытались в очередной раз громко обвинить Россию в преследовании и провокации в акватории Черного моря.