В спецпроекте ТАСС воссоздан выход Алексея Леонова в открытый космос

Вчера, 18 марта, исполнилось 55 лет подвигу советского космонавта Алексея Леонова, который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.

В честь знаменательной даты ТАСС выпустил 3D-проект, наглядно демонстрирующий, как это было.

Две части проекта

1. 3D-реконструкция всех этапов выхода Леонова за пределы космического корабля:

от наддува шлюза до шага в безвоздушное пространство;

то, какими космонавт увидел Землю и космический корабль.

2. Инфографика:

схема корабля "Восход-2",

факты, рассказывающие о полете,

архивная фото- и видеохроника — несколько звуковых фрагментов ранее никогда не публиковались.

По словам Натальи Артюхиной, директора музея космонавтики, проект, который создан командой ТАСС при содействии московского Музея космонавтики, НПО "Звезда", РКК "Энергия" и телестудии Роскосмоса,

"дает возможность почувствовать себя на месте пионера космоса Алексея Архиповича Леонова".

Посмотреть проект "Леонов, твой выход" можно здесь.

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