Определен срок жизни коронавируса в воздухе и на разных материалах

Ученые из США провели лабораторные тесты и выяснили, что взвешенные в воздухе частицы коронавируса являются опасными в течение нескольких часов. Если частицы осели на твердой поверхности (например, патоген попал на пластик, нержавеющую сталь), то вирусные частицы могут оставаться жизнеспособными до трех суток.

Также специалисты выяснили, что на поверхностях из картона вирус живет до 24 часов, а на медных поверхностях — до 4 часов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия тестируется коронавирусом на прохождение войны.