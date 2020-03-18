Эксперты рассказали, как правильно дезинфицировать смартфон

В связи с пандемией коронавируса люди стараются реже бывать в общественных местах и тщательно мыть руки. Но многие забывают дезинфицировать свой смартфон, хотя он является самым загрязненным предметом, и через него можно заразиться коронавирусом.

Как правильно дезинфицировать гаджеты?

Устройство нельзя погружать в дезинфицирующее средство или любую другую жидкость, так это повредит его. Смартфон нужно выключить, отсоединить все кабели и аккуратно протереть его со всех сторон тканью, смоченной дезинфицирующим средством.

После этого нужно тщательно вымыть руки.

Также стоит отметить, что дезинфицирующее средство должно содержать не менее 70% изопропилового спирта. Кроме того, можно использовать дезинфицирующие салфетки.