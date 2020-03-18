Определена причина быстрого распространения COVID-19 в Китае

Американские исследователи выяснили, почему в Китае так быстро распространяется коронавирус. Специалисты считают, что ситуация вышла из-под контроля из-за большого числа больных, у которых были слабо выражены симптомы заболевания.

В связи с этим в начале эпидемии эти больные не попали в поле зрения китайских врачей. Также возникновению пандемии способствовало и то, что SARS-CoV-2 обладает высокой контакгиозностью.

Исследователи считают, что для того, чтобы предотвратить возникновение подобных эпидемий в будущем нужно изменить мировые стандарты в области здравоохранения. Так, врачам нужно тщательнее проводить осмотр пациентов с симптомами ОРВИ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус обозначил предвоенную ситуацию в мире.