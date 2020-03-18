Россия возобновляет собственную лунную программу: после 45-летней паузы на спутник Земли будет отправлен космический аппарат "Луна — 25".
Об этом рассказал на состоявшемся 17 марта заседании совета РАН Игорь Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук.
По словам ученого, запуск запланирован на 1 октября 2021 года. Для посадки лунохода выбраны два района в окрестности лунного Южного полюса:
"Луна-25" проведет научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны.
"Это, — подчеркнул Митрофанов, — будет первое в истории космических экспедиций на Луну исследование ее полярной области. Ранее все аппараты всех стран приземлялись на умеренных широтах или в районе экватора".
Федеральная космическая программа, разработанная на срок до 2025 года, включает в себя отправку еще трех лунных аппаратов:
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.