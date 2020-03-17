Президент России Владимир Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил главе государства, что у россиян есть возможность скачать бесплатное мобильное приложение и получить с его помощью консультацию врача.

"Договорились со Сбербанком, что с понедельника смогут все желающие бесплатно скачать приложение, которое позволит в том числе пожилым людям — в первую очередь — бесплатно воспользоваться консультацией врача. Причем Сбербанк оплатит эти консультации, и доктора будут общаться, говорить. Это терапевты, профессионалы, которые будут доступны", — сообщил глава правительства.