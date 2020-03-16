Ученые провели исследование около 50 деталей конструктора LEGO, обнаруженных на побережье Юго-Западной Англии за последние 10 лет.
За этот период волонтеры собрали с побережья более тысячи деталей lego.
Ученые провели анализ и установили точный состав деталей на предмет наличия в них некоторых соединений, чтобы выяснить, в каком году они были изготовлены.
В результате специалисты смогли выяснить, насколько сильно море повредило детали, которые были произведены в 70-80-е гг. Ученые выяснили, что детали lego могут плавать в океане — от 100 до 1 300 лет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые обвинили Lego в воспитании детей-садистов.
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