В Латвии зарегистрировали приложение "Яндекс.Такси"

Приложение "Яндекс.Такси" зарегистрировалось в Автотранспортной дирекции Латвии. Сервис будет доступен на территории страны уже в ближайшее время.

"Компания планирует развивать сервис в Латвии, добавлять новые функции, внедрять новые разработки", — сообщил представитель сервиса.

Недавно в компании сообщили, что "Яндекс.Такси" проходит перерегистрацию в связи с изменениями в законодательстве Латвии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Яндекс.Такси" добавит в приложение возможность выбирать музыку во время поездки.