Приложение "Яндекс.Такси" зарегистрировалось в Автотранспортной дирекции Латвии. Сервис будет доступен на территории страны уже в ближайшее время.
"Компания планирует развивать сервис в Латвии, добавлять новые функции, внедрять новые разработки", — сообщил представитель сервиса.
Недавно в компании сообщили, что "Яндекс.Такси" проходит перерегистрацию в связи с изменениями в законодательстве Латвии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Яндекс.Такси" добавит в приложение возможность выбирать музыку во время поездки.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.