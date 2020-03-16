Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.

Данные выводы прокомментировал заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ, доктор физико-математических наук Владислав Владимирович Шевченко.

"Во-первых, это теория не является новой, она уже давно известно. Это одна из теорий происхождения Луны, суть которой заключается в том, что пришедшая неизвестно откуда планета размером примерно с Марс, как тогда говорили, с космической скоростью ударилась о Землю, тогда же предполагали сторонники этой гипотезы, что это место в настоящее время является Тихим океаном, и сама глубокая впадина на земном шаре, в последствии заполненная водой, первоначально была образована в результате такого удара.

Так как удар был высокоскоростной, какая-то доля Земли была выброшена в раздробленном состоянии. Эти обломки вращались вокруг Земли. Земное тяготение не могло их отпустить, поэтому они выходили на орбиту вокруг Земли, вращались, соударяясь друг с другом, и постепенно, путем аккреции они наращивали массу основного сгустка, который постепенно превратился в Луну.

Тут много есть вопросов. Например, каким образом планета Тейя могла врезаться в Землю? Поперек орбит Солнечной системы у нас тела не движутся, они движутся под управлением силами тяготения со стороны Солнца, поэтому они должны находиться на орбитах, которые, в принципе, имеют форму эллипсов или окружностей. Если эллипс, то в одном из центров, если окружность, то в естественном центре находится Солнце. Это тело должно было постепенно переходить с орбиты на орбиту, приближаясь на земную орбиту.

Также возникает вопрос, почему она не попала в сферу влияния Венеры, которая имеет такую же массу, как Земля? Поэтому гипотеза оставалась гипотезой. Поскольку эта проблема до сих пор не решена, исследовать различные гипотезы, естественно, необходимо", — сообщил эксперт.