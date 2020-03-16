Найдена окаменелая шкура пингвина, жившего 43 млн лет назад

Ученые обнаружили окаменелую кожу на останках крыла вымершего вида пингвина, жившего на острове Сеймур в Антарктике 43 миллиона лет назад.

Палеонтологам удалось выяснить, что окаменелая кожа принадлежит к Palaeeudyptes gunnari, которые обитали в Антарктиде от 56 до 34 миллионов лет назад. В тот период Антарктиду покрывал лес, здесь была разнообразная фауна.

Так как крыло хорошо сохранилось, ученые смогли его детально изучить. Палеонтологи установили, что у древних пингвинов было менее плотное оперение, чем у их современных сородичей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что собран скелет пингвина, обитавшего 27-25 миллионов лет тому.