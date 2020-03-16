В России разрабатывают такси на воздушной подушке

Российские ученые работают над созданием такси на воздушной подушке СВП-550, которое будет способно работать в условиях любой местности (по воде, льду и суше).

Каковы технические особенности СВП-550?

минимальный объем расходуемого топливо;

электронный помощник для повышения безопасности маневрирования;

особая система гибкого ограждения, которая удерживает воздух под днищем даже если повреждена "юбка".

На такси на воздушной подушке можно передвигаться со скоростью 100 километров в час. Стоимость данного такси на рынке будет составлять 3,7 миллиона рублей.

Специалисты уже создали опытный образец, в ближайшей перспективе начнется его тестирование.

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