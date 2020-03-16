Российские ученые работают над созданием такси на воздушной подушке СВП-550, которое будет способно работать в условиях любой местности (по воде, льду и суше).
На такси на воздушной подушке можно передвигаться со скоростью 100 километров в час. Стоимость данного такси на рынке будет составлять 3,7 миллиона рублей.
Специалисты уже создали опытный образец, в ближайшей перспективе начнется его тестирование.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что физики строят машину времени.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.