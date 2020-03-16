"Яндекс.Карты" теперь показывают зону распространения коронавируса

Разработчики сервиса "Яндекс.Карты" добавили новую функцию, которая позволяет отслеживать зону распространения коронавируса нового типа. В новом разделе отображается все актуальные данные по заболеваемости опасным недугом на планете.

В качестве источника информации сервис использует данные Университета Джона Хопкинса и Роспотребнадзора.

По состоянию на 15 марта, в России 63 человека были заражены коронавирусом.