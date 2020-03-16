Разработчики сервиса "Яндекс.Карты" добавили новую функцию, которая позволяет отслеживать зону распространения коронавируса нового типа. В новом разделе отображается все актуальные данные по заболеваемости опасным недугом на планете.
В качестве источника информации сервис использует данные Университета Джона Хопкинса и Роспотребнадзора.
По состоянию на 15 марта, в России 63 человека были заражены коронавирусом.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.