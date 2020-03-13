Французские специалисты подвели итоги проекта, в котором приняли участие 175 малышей. Ученые знакомили детей с простым искусственным языком, и в итоге выяснили, что восьмимесячные малыши способы улавливать грамматические основы языка и отличать служебные слова от частей речи.
В ходе эксперимента с примитивным языком специалисты наблюдали, что дети проявляют повышенный интерес к частям речи, а не к служебным словам.
"Полученные результаты помогут лучше изучить то, как дети обучаются языку. Данная информация поможет и в работе над созданием искусственного интеллекта", — сообщили ученые.
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