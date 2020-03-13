В России впервые в мире вырастили овощи без солнечного света

В Ивановской области впервые в мире вырастили огурцы и помидоры без солнечного света. Экспериментальный проект по выращиванию овощей в условиях закрытого пространства продемонстрировал прекрасные результаты.

"Для замены солнечного света использовалось светодиодное освещение. В таких условиях, как правило, выращивают низкорослые растения. Но в результате проведенного эксперимента удалось вырастить 3,5-метровые растения", — рассказали эксперты.

Специалистам также удалось доказать, что урожайность овощных культур при их выращивании без доступа естественного света может быть не ниже, чем в обычных условиях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как вырастить помидоры на подоконнике.